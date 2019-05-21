Участники из Беларуси и России обсудят вопросы защиты информации на конференции в Витебске

21 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня начинает работу XXIV научно-практическая конференция "Комплексная защита информации" по линии Посткома Союзного государства, сообщили БЕЛТА в Научно-исследовательском институте технической защиты информации (Минск).

Трехдневное мероприятие пройдет на базе Витебского государственного технологического университета. Его участниками станут более 120 человек: известные ученые, высококвалифицированные специалисты, представители ведущих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты информации из Беларуси и России. Во время конференции они обсудят официальную политику двух государств в этой сфере, обменяются опытом по технологиям и решениям. Отдельное внимание будет уделено вопросам создания защищенных объектов информационных технологий, технической защите информации, нормативно-правовым аспектам обеспечения информационной безопасности, государственным системам управления открытыми ключами, идентификации и аутентификации, актуальным вызовам и угрозам информационной безопасности и т.д.

Также в дни конференции запланировано проведение конкурса докладов молодых ученых по основным направлениям работы.

Организаторами конференции являются Постоянный комитет Союзного государства и Парламентское собрание Союза Беларуси и России. По итогам ее проведения планируется издать сборник материалов.-0-