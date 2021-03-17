Участники конкурса "ТехноИнтеллект" готовы к поступлению в технические вузы - Томильчик

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект" уже готовы к поступлению в высшие учебные заведения технического профиля, заявил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик во время открытия конкурса в БНТУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень значимый конкурс, который проводится в 11-й раз. В этом году представлено порядка 170 работ изо всех областей республики. Могу сказать, что у ребят есть серьезный потенциал. Как показывает практика, ребята, которые уже на этом этапе делают такие работы - от передвижных аппаратов до разного рода датчиков, аккумуляторов - в принципе готовы уже к тому, чтобы поступать в высшее учебное заведение именно технического профиля. Это направление сегодня является важным для экономики и республики. Частично какие-то наработки всегда применяются в производстве", - сказал Эдуард Томильчик.

XI Республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект" проходит до 18 марта в Белорусском национальном техническом университете. Форум проводится для создания и развития эффективных форм исследовательского обучения, вовлечения молодежи в профессиональное занятие наукой.

Участники - студенты, учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей, победители и призеры районных, городских и областных конкурсов и олимпиад, наиболее активные члены технических кружков, проявившие способности в моделировании, конструировании, решении технических задач, имеющие склонности к научно-исследовательской и экспериментальной деятельности.

"БНТУ - это основа экономики нашей страны, точнее его выпускники. Вы, молодые люди, будете создавать будущее нашей страны, и как вы это сделаете, так и будете жить. Свои способности можно попробовать сначала в детском технопарке, который работает в том числе и в БНТУ, а далее у нас, во взрослом технопарке. Он производит продукцию, которой нет в мире, поэтому ставьте себе задачу не только создать проект, но и организовать производство и реализовать его по всему миру", - обратился к участникам первый проректор Белорусского национального технического университета Георгий Вершина.

Республиканский конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи "ТехноИнтеллект" ‑ многоплановое мероприятие, демонстрирующее интеллектуальные и творческие возможности белорусской молодежи, показывающее разнообразие научно-технических интересов и достижений в различных областях науки и техники, архитектуры, а также перспективы создания молодежных инновационных проектов, авторских программ в едином образовательном и научно-технологическом пространстве Беларуси.

Победители и призеры будут рекомендованы для внесения в банк данных одаренных и талантливых детей и молодежи Беларуси. Конкурс - это возможность проявить творческие способности, реализовать научные и познавательные интересы, заложить фундамент будущей учебы в вузе и работы в интересующей области. Всем участникам организаторы обещают яркие призы и дипломы.-0-