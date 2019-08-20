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Участники марафона "24 РАЗАМ" пробежали и проплыли более 12 тыс. часов в помощь детям

Общество 20.08.2019 | 12:54

По итогам 24-часового благотворительного марафона "24 РАЗАМ" в помощь детям с аутизмом, который прошел 16-17 августа, белорусы пробежали и проплыли в общей сложности более 12,1 тыс. часов. Это суммарное время, которое провели на беговых и плавательных дорожках участники 24-часового марафона в Беларуси и за ее пределами. А это значит, что благотворительная помощь от видеосервиса VOKA на сумму Br50 тыс. будет оказана международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители".

Эти средства направят на реализацию проекта "Спорт-инклюзия", который курирует знаменитая пловчиха Александра Герасименя. Он сориентирован на создание инклюзивных спортивных программ, предполагающих совместную подготовку нейротипичных детей и детей с особенностями развития.

Сертификат благотворительной помощи бенефициару – ОО "Дети. Аутизм. Родители" вручил заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании А1 Антон Бладик. "Мы не могли остаться в стороне от такого важного и нужного проекта. Марафон "24 РАЗАМ" с самого начала сопровождала непередаваемая атмосфера благородного участия. Это и порыв, с которым наши звезды спорта призвали всех белорусов пробежать и проплыть в помощь детям, и те рекорды, которые ставили наши бегуны и пловцы в день 24-часового марафона. И все это сделано ради большого благого дела, которое показало, что белорусы умеют помогать!", – заявил заместитель гендиректора.

Директор ОО "Дети. Аутизм. Родители" Татьяна Яковлева отметила, что полученная сумма будет направлена на сопровождение детей с аутизмом и дальнейшее продвижение инклюзивных проектов и образовательной программы. "Детям с аутизмом нужно создавать именно инклюзивные условия. Если мы начинаем со спорта – это замечательно, ведь это та площадка, где дети имеют реабилитационную компенсацию. К примеру, в воде они восстанавливаются физически. В коммуникации со сверстниками они получают социальную реабилитацию. К слову, аутизм – это та особенность, с которой дети могут участвовать наравне с обычными спортсменами в олимпийских, а не паралимпийских соревнованиях. Мы бы хотели увидеть среди своих нынешних малышей Майклов Фелпсов и других звезд мировой величины",– выразила надежду руководитель организации.

Также Татьяна Яковлева отметила, что многие белорусские медийные персоны и спортсмены уже давно стали давними друзьями общественной организации "Дети. Аутизм. Родители". Они не только постоянные участники благотворительных акций и марафонов, но и герой фотопроектов, мини-мероприятий, встреч с родителями и детьми. Первый совместный проект – специальная ярмарка, где спортсмены и ремесленники в формате аукциона выставляли свои вещи в интернете. Два года подряд на триатлоне в Минске собирались звездные команды: регистрационные взносы перечислялись на благотворительность. Многим запомнился совместный фотопроект белорусских спортсменов и организации "Дети. Аутизм. Родители": герои во время съемки попадали в несвойственную им среду, чтобы понять людей с особенностями развития, которые адаптируются в социуме.

Принять участие в 24-часовом марафоне можно было, пробежав в любом месте или проплыв в любом бассейне, а затем отметив длительность забега или заплыва в любом фитнес-приложении и разместив скриншот на своей странице в социальных сетях с хештегом #VOKA24. Кроме этого, 24-часовой бег был организована на стадионе РЦОП по легкой атлетике в Минске, а заплыв – в бассейне СОК "Трактор".

В итоге тысячи людей поделились в социальных сетях своими результатами и существенно пополнили копилку благотворительного марафона. А непосредственными участниками забега на стадионе РЦОП по легкой атлетике стали более 2 тыс. человек, многие из которых бегали нон-стоп в течение всех 24-часов. Так, в личном первенстве наибольший вклад в копилку марафона внес Петр Рагойша – он пробежал 172 километра, внушительные дистанции у Алексея Леонова – 101 километр, Сергея Щурко – 54 километра. Не отстали от мужчин и бегуньи – Ольга Воробьева пробежала свыше 50 километров, Тамара Ермакова – 42, Вероника Моисеева – более 40 километров. Победители были поощрены ценными призами от Xiaomi и телеканала "Живи!".

Больше всего километров за сутки преодолела команда триатлонного клуба "Тристайл" – 283. Самым массовым стало участие команды самой Александры Герасимени – всего в беге и плавании приняли участие 314 человек, в тройку лидеров также вошли ХК "Динамо" 159 человек и команда "Прессбола" – 122 участника. Вместе со своей многочисленной командой поддержала марафон "24 РАЗАМ" и прославленная биатлонистка Дарья Домрачева.

"Идея создать подобный проект появилась и благодаря тому, что мы видели со стороны белорусов позитивный отклик на схожие проекты типа #velcombegom. Наши люди готовы не только бежать, но и помогать", – поделилась олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Также спортсменка рассказала о своем опыте участия в акции: "Я прошла свою дистанцию с племянницей и необычным мальчиком Пашей, которого мы везли на коляске. Так вышло, что это было за день до свадьбы, когда приехала и моя семья, и семья будущего супруга Мартина. Поэтому у меня был необычный девичник, а у него необычный мальчишник прямо на стадионе – получилось очень по-спортивному".

Принимала участие в забеге и команда известной теннисистки Александры Саснович. Около 20 участников ее команды пришли на стадион в Минске. Сама Александра поддержала свою команду из Нью-Йорка, вместе со своим тренером, пробежав дистанцию по вечернему городу. Поддержали Александру и ее болельщики по всему миру: результаты забегов с хештегом #RunwithSasha приходили из Нидерландов и даже из Китая. Общий вклад команды Александры Саснович в марафон "24 РАЗАМ" составил 1288 минут!

В плавательной части марафона приняли участие более 500 человек. Многие из них плавали по несколько часов. Внушительными результатами отметились Андрей Ванин, Роман Костицын, Павел Мусалямов, Юрий Свистунов, Наталья Слободенюк, Кирилл Пешков, Ольга Назарова и другие пловцы, которые провели многочасовые заплывы в помощь детям.

"Мы благодарны каждому участнику, поддержавшему наш проект. С вашей помощью мы смогли собрать внушительную сумму благотворительной помощи от видеосервиса VOKA, которая пойдет на благое дело – помощь детям с аутизмом. Мы стараемся помочь им найти свое место в обществе, заниматься спортом и просто жить, не чувствуя сея особенными. И мы очень благодарны нашим благотворительным партнерам за поддержку", – заявила Александра Герасименя, инициатор благотворительного проекта "24 РАЗАМ", сразу после своего последнего заплыва, который состоялся 17 августа в рамках марафона.

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