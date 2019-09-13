Участники Минского полумарафона получат до 210 ГБ интернет-трафика

Мобильный оператор life:) приготовил подарки для всех участников Минского полумарафона. Каждому, кто выйдет на старт и финиширует на выбранной дистанции, оператор начислит от 5 ГБ до 210 ГБ интернет-трафика!

"Мы просто обожаем такие заряжающие события, поэтому решили порадовать бонусом всех, кто побежит полумарафон", - прокомментировала руководитель разработки маркетинговых предложений компании Алена Богданович.

Чтобы получить интернет-трафик в подарок, нужно сделать фото со своей медалью Минского полумарафона - 2019 и опубликовать снимок на своей странице в Instagram c хештегом #бегобайт. Не забывайте отметить аккаунт @life.belarus и оставь свои данные в direct: номинал медали и номер мобильного телефона life:). В соответствии с номиналом медали мобильный оператор начислит 5, 10 или 21 ГБ интернет-трафика.

КАК ПОЛУЧИТЬ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ?

Чтобы получить в 10 раз больше интернета, необходимо прийти в салоны life:) со своей медалью. Абонентам другой сети для начисления трафика необходимо предъявить паспорт.

За финиш на дистанции в 21 км начисляется 210 ГБ; преодолевших рубеж в 10,5 км ждет в подарок 100 ГБ; а за успешный забег в 5,5 км - 50 ГБ.

За бонусом можно прийти в салоны связи по одному из адресов: пр-т Независимости, 23; ул. Хоружей, 6б; ул. Кальварийская 24 (ТЦ "Корона"); пр-т Победителей, 1; пр-т Победителей, 65 (ТРЦ "Корона-Замок") в воскресенье, 15 сентября. Подробнее об акции можно узнать здесь .

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