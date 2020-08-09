Участники молодежного поезда #БеларусьМоладзьНатхненне: протесты приводят к беде для народа и страны

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники республиканского молодежного поезда #БеларусьМоладзьНатхненне через свой официальный Telegram-канал обратились к молодежи страны, сообщает БЕЛТА.

"Уважаемые учащиеся, студенты, работающая молодежь. Пожалуйста, услышьте нас - таких же, как и вы, белорусских ребят, которые учатся и работают в родной любимой стране, - говорится в обращении. - Мы друзья, мы родные люди, мы соседи, мы однокурсники, мы коллеги. И мы не хотим, чтобы нас разделили, заставили ненавидеть друг друга, сделали врагами сомнительные лозунги лживых манипуляторов, для которых слово совесть - пустой звук, которые уехали и позволяют себе указывать, как нам жить и что делать. Они нагло врут, унижают, хайпуют и отрабатывают подачки, но при этом плевать хотели на все, что произойдет, если вы поддадитесь на их провокации. Сегодня вы сделаете то, что говорят они, а завтра станете им не интересны. Так было уже не раз".

Молодые люди подчеркивают, что каждый день наш дом пытаются топтать грязными подошвами и разобрать на кирпичики - это делается в соцсетях и Telegram-каналах. "Мы впускаем недоброжелателей в свое сердце и свой разум каждый раз, когда берем в руки телефоны, листаем ленту, читаем пустые обещания непорядочных борцов за "честные" выборы. Только с чем они сражаются на самом деле? Почему открыто ненавидят тех, кто горд за Беларусь? Почему они льют грязь на наших спортсменов и артистов, учителей и врачей, наши семьи, которые растят детей достойными гражданами? Потому что их цель - разрушить все, что сделано за эти годы. Спекуляциями, травлей и призывами они толкают вас к беспорядкам и хаосу, прикрываясь "мирными акциями". Только история и опыт многих стран уже показали, к чему приводят такие протесты, - к беде для всего народа и целой страны", - отмечается в обращении.

Участники поезда #БеларусьМоладзьНатхненне просят молодежь прежде чем что-то сделать и куда-то пойти, взвесить все еще раз. "Не поддавайтесь на провокации, думайте головой, принимайте собственное решение, а не следуйте за оголтелой толпой. Не дайте себя обмануть. Не дайте себя подставить и сделать ведомыми. Не дайте уничтожить ценности, на которых воспитаны многие поколения белорусов. И помните, что только #ВМЕСТЕ мы сможем и дальше строить наш дом. Берегите его", - констатировали они. -0-