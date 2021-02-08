Участники опроса понимали его значимость и с интересом отвечали на вопросы - социолог

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники масштабного социологического исследования, которое проводилось перед Всебелорусским народным собранием, прекрасно понимали его значимость и с интересом отвечали на предложенные вопросы. Об этом рассказал журналистам ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета Александр Посталовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил эксперт, Центр социологических и политических исследований БГУ осуществлял консультативную помощь в определении методики и методологии организации социсследования. "Основное требование, которое предъявляется к социологическим исследованиям, - это соблюдение конфиденциальности и анонимности. То есть никакие персональные данные респондентов нигде не указываются. Вся информация предоставляется по итогам в обобщенном виде", - отметил он.

Александр Посталовский подчеркнул, что данное требование в полной мере соблюдалось при проведении соцопроса в преддверии ВНС. "Опрос проводился по методике "лицом к лицу" с респондентами. Им предлагалось ответить на вопросы, опрос проводился анонимно. Время заполнения анкеты - порядка 15-20 минут", - пояснил эксперт.

По его словам, люди, которым было предложено ответить на вопросы в рамках исследования, с интересом участвовали в опросе. "Вопросы, которые были указаны в инструментарии, вызывали неподдельный интерес. Нужно понимать, что социология - это форма обратной связи между обществом и государством. Люди прекрасно понимали значимость проведения исследования", - подчеркнул социолог. Он обратил внимание, что местная вертикаль власти вообще никак не вмешивалась в ход исследования, что позволяет сделать вывод о его неангажированности".-0-