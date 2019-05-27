Участники республиканского конкурса научных работ студентов внедрили более 5,6 тыс. разработок

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники XXV республиканского конкурса научных работ студентов, лауреатов которого наградили 27 мая в БГУИР, внедрили более 5,6 тыс. разработок. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участие в конкурсе приняли студенты 54 учреждений высшего образования. На республиканский этап было представлено 3,7 тыс. работ. "Участниками конкурса опубликовано более 8 тыс. статей, внедрены в производство и учебный процесс более 5,6 тыс. разработок, получено 79 документов по охране интеллектуальной собственности", - проинформировали в пресс-службе. Звание лауреата конкурса получили 70 научных работ, первую категорию - 787, вторую - 1351, третью - 860. Дипломами Министерства образования и денежными призами награждены 80 человек.

Первый заместитель министра образования, председатель организационного комитета конкурса Ирина Старовойтова во время награждения отметила, что научно-исследовательская работа в вузах обеспечивает профессиональный рост будущего специалиста, преемственность подготовки научных работников высшей квалификации. "В Беларуси созданы необходимые условия для формирования у студентов исследовательских навыков и работы в научных коллективах. Одаренной молодежи оказывается всестороння помощь. На поддержку талантов в образовании, науке, творчестве делается акцент на уровне руководства страны", - подчеркнула первый замминистра.

В этом году в числе лауреатов от БГУИР аспирант Дмитрий Гвоздовский и магистрант Антон Марко. Трижды лауреатом республиканского конкурса научных работ студентов стал магистрант кафедры ИПиЭ факультета компьютерного проектирования Виталий Кузнецов. Конкурс он назвал важным этапом пробы своих сил в науке, хорошим опытом, который позволяет понять, чем действительно хочешь заниматься.-0-