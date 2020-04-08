Участников из 9 стран объединила международная онлайн-конференция в Университете МЧС

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая онлайн-конференция "Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы", организованная Университетом гражданской защиты МЧС, прошла сегодня в спасательном вузе Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Такой форум посредством видеоконференции в Skype состоялся впервые. Его участники - более 500 курсантов и студентов, а также слушателей и адъюнктов, аспирантов и соискателей из 59 организаций девяти стран мира. Свои приветственные слова им в прямом эфире адресовали представители спасательных ведомств Беларуси, России, Чехии и Вьетнама.

В центре внимания - результаты исследований, посвященные обеспечению безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности и предупреждению техногенных чрезвычайных ситуаций, а также лесным природным пожарам и борьбе с ними. Участники также обсудили применение современных технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций, научно-технических разработок в области аварийно-спасательной техники и оборудования, а также гражданской защиты, радиационной безопасности. Речь шла и об экологических аспектах чрезвычайных ситуаций.

Свои доклады для пленарного онлайн-заседания подготовили представители Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Академии гражданской защиты МЧС России, Медицинского отряда специального назначения 432 ордена Красной Звезды главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси. По итогу оргкомитетом мероприятия сформирован сборник с материалами конференции и размещен на сайте Университета гражданской защиты МЧС.-0-