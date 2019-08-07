Участников строительства БАМа чествовали в посольстве России в Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских участников строительства БАМа чествовали сегодня в Минске в посольстве России в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи Надежда Шаховская.

"Юбилейные медали "45 лет строительства БАМа" 42 бойцам четырех белорусских строительных отрядов, которые в свое время работали на строительстве Байкало-Амурской магистрали, вручил Герой Социалистического Труда - президент общественного объединения "Бамовское Содружество" Ефим Басин", - рассказала Надежда Шаховская.

Надежда Шаховская

Она напомнила, что 2019-й БРСМ объявил Годом студенческих отрядов. "Основной акцент мы делаем на развитии культуры и идеологии студотрядов. У нас продолжается патриотическая акция Белорусского республиканского союза молодежи "Биография молодости нашей". Мы создаем летопись студотрядовского движения от начала его зарождения в 1963 году и до нашего времени через истории конкретных людей, которые работали в студотрядах и внесли свой вклад в развитие движения. Очередной страницей этой летописи станет и сегодняшняя торжественная встреча", - отметила командир республиканского штаба.

По словам Надежды Шаховской, сейчас в студенческих отрядах БРСМ всех профилей трудоустроено более 13,5 тыс. человек. "Например, за пределами Беларуси в колхозе "Победа" молдавского села Копчак на уборке персиков трудится студотряд из Витебска. Бойцы в составе сервисных отрядов также работают в Сочи, Анапе в здравнице "Жемчужина России", в Туапсинском районе Краснодарского края во Всероссийском детском центре "Орленок". На Всебелорусской молодежной стройке в Островце задействовано 12 линейных студенческих строительных отрядов общим количеством 226 человек. Продолжают работу студенческие строительные отряды и на объектах областных молодежных строек", - добавила она. -0-

Фото БРСМ