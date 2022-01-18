Участнику Великой Отечественной войны Ивану Назаренко исполнилось 100 лет

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Иван Никитович Назаренко отмечает сегодня 100-летие. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В армейский строй Иван Назаренко встал 3 июля 1941 года. До весны 1944-го ему довелось побывать почти на всей линии фронта от Черного моря до Балтийского. Он воевал на Южном, Юго-Западном, Сталинградском, Северо-Западном и Западном фронтах. Воинская часть, в которой он служил, участвовала в освобождении Орши, Борисова, Минска и Молодечно. Потом была Прибалтика и ожесточенные бои в Восточной Пруссии. Встретил Победу Иван Никитович Назаренко около железнодорожной станции Пушдорф. Закончил войну в звании инженер-капитана.

За совершенные подвиги ветеран награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

В мирные дни Иван Никитович Назаренко продолжил службу в 1405-й артиллерийской базе боеприпасов, в которую был зачислен почетным солдатом.-0-