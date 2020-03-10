Участница акции "Мы - граждане Беларуси!": горжусь, что родилась и живу в такой стране

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участница Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!" учащаяся 8-го класса гимназии №2 Витебска Анастасия Морозова отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что гордится тем, что родилась и живет в Беларуси.

Паспорт гражданина Беларуси Анастасии Морозовой сегодня вручил глава государства. "Я даже и подумать не могла, что получу паспорт из рук Президента. У меня было такое необычное ощущение: и волновалась, и одновременно ждала этого момента. Теперь я взрослая и понимаю, что должна нести ответственность за свои решения и поступки, - сказала Анастасия. - Я горжусь тем, что родилась и живу в Беларуси. В моей стране сделано все, чтобы молодежь могла учиться. Наглядный пример - моя гимназия, которая с каждым годом все больше преображается".

Александр Лукашенко и участники церемонии

Анастасия учится на отлично и увлекается музыкой - играет на скрипке. А еще - усиленно занимается математикой. "Хочу учиться в БГУ, мечтаю быть программистом и работать в ПВТ", - сказала она.

Во Дворце Независимости паспорт гражданина Беларуси Президент вручил и учащемуся 8-го класса гимназии Быхова Дмитрию Иванову. "Это очень значимый день для меня, он надолго останется в памяти. Такое действительно бывает только один раз в жизни, - рассказал школьник. - Я победил в конкурсе детских СМИ в "Зубренке". Хочу стать журналистом и уже издаю гимназическую газету".

Дмитрий Иванов

Учащийся 9-го класса гимназии №1 Ошмян Егор Саванец - победитель районных олимпиад по химии и биологии. В будущем он планирует связать свою жизнь с медициной. "Сегодняшний день - особенный для меня. Я волновался и не мог поверить, что мне выпала такая честь. Мои родные и друзья очень мною гордятся", - отметил школьник.

На торжественной церемонии побывала и ученица 9-го класса Хотыничской средней школы Дарья Шамрило. Она участница фестиваля фольклорного искусства "Радавод". "Признаюсь, я долго готовилась к этому дню. Получить паспорт во Дворце Независимости - это почетно и большая ответственность. Это важное событие для всей моей семьи", - поделилась школьница.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, пройдет по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции мероприятия акции объединят более 4 тыс. юных белорусов. Главный документ ребятам вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны.

Официальные мероприятия патриотической акции традиционно состоятся в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля, Конституционном суде. Символично, что 15 марта финал Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!" состоится в Конституционном суде. Акция стартовала в 2004 году по инициативе БРСМ.-0-