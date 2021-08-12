Участница "Большого разговора с Президентом": этот диалог был интересен в профессиональном плане

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" был интересен в первую очередь в профессиональном плане. Таким мнением с БЕЛТА поделилась корреспондент телерадиокомпании "Гомель" Марина Северьянова, которая 9 августа стала участником встречи главы государства с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества."Мне как журналисту было очень интересно присутствовать на "Большом разговоре". Такой формат общения с главой государства для меня впервые. И лично Президента также видела впервые, несмотря на то, что работаю на телевидении почти 15 лет. Это для меня особый день и особая честь. Приятно, что глава государства отметил стойкость журналистов наших СМИ", - поделилась корреспондент.Марина Северьянова отметила, что разговор стал своего рода подведением итогов непростого в разных отношениях года от августа 20-го до августа 21-го. "Этот год был тяжелым и для государственных средств массовой информации. Было непросто, но мы старались держаться, быть объективными, отражая жизнь нашего региона. Ведь задача региональных СМИ и ТРК "Гомель" - освещать жизнь на местах. Мы-то особо и не касались политики. При этом, даже рассказывая о хороших событиях, к примеру, открытии новой школы, детского сада и поликлиники, сталкивались с критикой. Всегда находились те, кто говорил, что построили не в том месте, затянули сроки и т.д. Любые хорошие события оппозиционные медиа и комментаторы пытались опорочить. В общем, мы выстояли", - подчеркнула собеседница.По словам Марины Северьяновой, этот год стал для многих испытанием. "Определенно: те, кто любит профессию, кто попал в эту сферу не случайно, кто понимает политический курс, те остались. Отсеялись лишние", - уверена она, подчеркнув, что вместе с коллегами продолжит свою работу - рассказывать о самом важном и нужном в регионе.-0-