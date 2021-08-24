Участница педсовета: патриотические экскурсии важны в воспитании детей

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотические экскурсии очень важны в воспитании детей, заявила по итогам пленарного заседания Республиканского педагогического совета учитель начальных классов средней школы №11 города Гомеля Ирина Голованова, передает корреспондент БЕЛТА.
По ее словам, патриотическому воспитанию молодежи нужно уделять больше внимания. "Знаете, когда детям читаешь рассказ из книги "Никто не забыт, ничто не забыто", как детей везли в концлагерь и как их сжигали, надо видеть глаза 10-летних детей, которые отчасти пытаются себя поставить на место тех ребят. Приходит осознание. И ты это прямо видишь и понимаешь, - рассказала педагог. - Поездки в Хатынь, Брестскую крепость необходимы, даже поездки в Беловежскую пущу. Это тоже воспитание чувства патриотизма".
"Разговор был действительно откровенным, по факту, и не был сильно официальным. Моменты юмора присутствовали, что очень сильно разряжало обстановку. По всем этим направлениям мы работаем ежедневно. Другой вопрос, что мы получаем косвенное одобрение высшего руководства страны", - добавила Ирина Голованова.-0-
По ее словам, патриотическому воспитанию молодежи нужно уделять больше внимания. "Знаете, когда детям читаешь рассказ из книги "Никто не забыт, ничто не забыто", как детей везли в концлагерь и как их сжигали, надо видеть глаза 10-летних детей, которые отчасти пытаются себя поставить на место тех ребят. Приходит осознание. И ты это прямо видишь и понимаешь, - рассказала педагог. - Поездки в Хатынь, Брестскую крепость необходимы, даже поездки в Беловежскую пущу. Это тоже воспитание чувства патриотизма".
"Разговор был действительно откровенным, по факту, и не был сильно официальным. Моменты юмора присутствовали, что очень сильно разряжало обстановку. По всем этим направлениям мы работаем ежедневно. Другой вопрос, что мы получаем косвенное одобрение высшего руководства страны", - добавила Ирина Голованова.-0-