Участница ВНС: молодежь заинтересована в дальнейшем развитии студотрядовского движения

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь заинтересована в дальнейшем развитии студотрядовского движения в Беларуси, заявила корреспонденту БЕЛТА студентка 4 курса физико-математического факультета Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина, участница Всебелорусского народного собрания Карина Базан.

"Я студентка и считаю, что стать участником Всебелорусского народного собрания - это очень престижно. На диалоговых площадках молодежь озвучила очень много инициатив. И хотелось бы, чтобы многие из них были вынесены для обсуждения на ВНС, - рассказала Карина Базан. - Лично меня как выпускницу вуза сегодня волнуют вопросы образования, распределения и мое первое рабочее место. Безусловно, мне интересны вопросы, связанные с социально-экономическим развитием страны, в которой нам всем вместе жить: как будет работать наша экономика и развиваться инвестиционная политика".

Девушка - активная участница студотрядовского движения. "На Всебелорусском народном собрании я бы хотела затронуть тему студенческих отрядов. Три года подряд я являюсь командиром студенческого педагогического отряда. К слову, мы первые в области. Хотелось бы, чтобы это движение охватывало большее количество молодых людей и обязательно развивалось дальше. Сегодня я готова передать свой опыт организации и работы студенческого отряда новым поколениям. Меня как будущего учителя также волнует вопрос повышения престижа профессии педагога", - отметила она.

Карина Базан уверена, что у всех участников ВНС будет возможность озвучить свои инициативы и обсудить все волнующие вопросы.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-