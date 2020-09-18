Участница женского форума "За Беларусь": нам комфортно жить в нашей стране и мы ее никому не отдадим

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам комфортно жить в нашей стране и мы ее никому не отдадим. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала участница женского форума "За Беларусь" многодетная мама, председатель Белорусского республиканского общественного объединения помощи детям, больным фенилкетонурией, "Будущее без границ" Юлия Артюх.

"То, что происходит сейчас в стране, очень тревожит сердца женщин. Мы прекрасно понимаем, что все эти уличные протесты регулируются из-за границы. Им раздают инструкции, они их выполняют, совершенно не думая о других людях и о нашей родине, - отметила Юлия Артюх. - Беларусь - процветающая страна, где социальный компонент очень велик. Все сферы жизнедеятельности, экономика, сельское хозяйство - все развивается на должном уровне. Нам здесь жить комфортно, нам здесь жить нравится. И свою страну мы никому не отдадим".

Многодетная мама подчеркнула, что белорусские женщины едины. "В нас - сила. Мы - за Беларусь. Посмотрите, сколько на форуме красивых, умных, активных женщин. Я, многодетная мама, пришла, чтобы выразить свою активную гражданскую позицию. Мы вместе, нас большинство и мы все за нашу страну", - добавила она.

Женский форум "За Беларусь" прошел в "Минск-Арене" 17 сентября и объединил около 13 тыс. женщин разных сфер деятельности и профессий со всей Беларуси.-0-

fff2

Участница женского форума "За Беларусь": мы сами в состоянии управлять своей страной "Мы - за стабильную свободную Беларусь, за то, чтобы наши дети жили в своей стране", - учитель Государственного учреждения образования "Клецкая детская школа искусств" Оксана Дудук.

Участница женского форума "За Беларусь": наши белорусские женщины всегда побеждали "Наши белорусские женщины всегда побеждали. А потому у нас нет тревоги за будущее страны. Уверена, что все наладится и в нашем доме будет тепло, уютно и хорошо", - сказала педагог дополнительного образования Областного центра творчества (Могилев) Елена Складнева.

Участница женского форума "За Беларусь": мы умеем дружить и вести мужчин за собой "Белорусы - это красивый славянский народ с открытой душой и прекрасным настроением. А наши женщины достойны самых лучших эпитетов и комплиментов", - сказала Анастасия Солдатенко.

Участница женского форума "За Беларусь": женщина должна объединять семью, страну, работать на мир, созидание и благополучие "Изначально женщина рождена, чтобы создавать, объединять. Ни в коем случае не разрушать. И сегодня часть наших женщин, наверное, где-то потерялись в пространстве, потому что нельзя так себя вести", - подчеркнула депутат Палаты представителей Национального собрания Жанна Чернявская.

Студентка БарГУ: Беларусь - страна возможностей для молодежи и движения вперед "Образование идет отдельно от политики. Я бы посоветовала студентам больше времени уделять образованию, изучению своей будущей профессии, чтобы стать профессионалом своего дела", - отметила студентка Барановичского государственного университета Дарья Павловская.

В Беларуси сегодня есть все для достойной жизни каждого - Ананич "Мы хотим громко на нашем женском форуме сказать - за Президента, за мир, спокойствие, стабильность, за развитие без потрясений, за нашу любимую Беларусь", - отметила Лилия Ананич