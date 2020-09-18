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18 сентября 2020, 14:40

Участница женского форума "За Беларусь": нам комфортно жить в нашей стране и мы ее никому не отдадим

Во время мероприятия
Во время мероприятия

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам комфортно жить в нашей стране и мы ее никому не отдадим. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала участница женского форума "За Беларусь" многодетная мама, председатель Белорусского республиканского общественного объединения помощи детям, больным фенилкетонурией, "Будущее без границ" Юлия Артюх.

"То, что происходит сейчас в стране, очень тревожит сердца женщин. Мы прекрасно понимаем, что все эти уличные протесты регулируются из-за границы. Им раздают инструкции, они их выполняют, совершенно не думая о других людях и о нашей родине, - отметила Юлия Артюх. - Беларусь - процветающая страна, где социальный компонент очень велик. Все сферы жизнедеятельности, экономика, сельское хозяйство - все развивается на должном уровне. Нам здесь жить комфортно, нам здесь жить нравится. И свою страну мы никому не отдадим".

Многодетная мама подчеркнула, что белорусские женщины едины. "В нас - сила. Мы - за Беларусь. Посмотрите, сколько на форуме красивых, умных, активных женщин. Я, многодетная мама, пришла, чтобы выразить свою активную гражданскую позицию. Мы вместе, нас большинство и мы все за нашу страну", - добавила она.

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