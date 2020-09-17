Участница женского форума "За Беларусь": родина у нас всех одна

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родина у нас всех одна, заявила во время женского форума "За Беларусь" индивидуальный предприниматель Инна Мельникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В это очень непростое для нашей страны время перед женщиной стоит огромная задача по строительству своей семьи, общества, страны и всего мира. Мы приходим на эту землю маленькими девочками, чтобы в будущем стать матерями и передать жизнь в дар по наследству своим детям. И научить своих детей передавать этот дар. Не ломать, а передавать жизнь по наследству. А это значит, растить, воспитывать, беречь. Женщина - это создание. Мужчина - это защита своей семьи, страны, самой жизни. Но что случилось сегодня с нами? Почему сегодня мы забыли об этом? Почему мужчины вместо того, чтобы защищать свои семьи и общество, разрушают их. Почему женщины вместо того, чтобы беречь своих детей, подвергают их жизнь опасности, разрушая тем самым их судьбы, саму жизнь", - сказала Инна Мельникович.

По ее словам, перед женщиной стоит огромная задача по сохранению будущего и жизни. "Именно на нас, женщинах, лежит ответственность за будущий мир. Настоящая женщина-мать никогда не останется безучастной к жизни и судьбе не только своего ребенка, но и чужого. И никогда не останется безучастной к судьбе своей страны. Чужих детей не бывает, все наши, и родина у нас всех одна", - отметила предприниматель.-0-