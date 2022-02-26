Участницы конкурса "Королева Студенчества БГУ-2022" готовятся к финалу

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ проведет университетский этап республиканского конкурса красоты, где девушки поборются за звание "Королева Студенчества БГУ - 2022".

В финал вошли 11 красавиц, каждая из них наделена талантами. Студентка 4-го курса факультета журналистики Анастасия Федоненкова, например, продемонстрирует искусное чтение стихотворения во время творческого номера. "Я 7 лет занималась в театральной студии. Стихотворения - моя большая любовь с детства. Надеюсь, мой номер придется по душе зрителям и жюри", - отмечает Анастасия.

Ежедневно финалистки оттачивают походку, репетируют творческие номера, придумывают креативные визитки, выбирают наряды для дефиле. Организаторы уверяют: шоу будет ярким, динамичным и запоминающимся.

"Девушки готовят номера с белорусским колоритом. Конкурсантки порадуют нас тремя дефиле в разных образах. Пока раскрывать все козыри не будем, сохраним интригу до финала", - делится глава БРСМ БГУ Михаил Дегтяренко.

Финал конкурса состоится 15 марта в Лицее БГУ.-0-