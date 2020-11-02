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02 ноября 2020, 17:25

Учеба в автошколе и личные нужды - молодежь о планах на первый заработок в студотрядах

Работа в студотрядах - продолжение молодежных романтично-трудовых традиций. Многие из поколения 45+ могут рассказать не одну историю о юношеских приключениях на стройплощадках или овощных плантациях. Здесь делают ставку на занятость, пробу своих сил, общение, а в качестве приятного дополнения - оплата труда. Территориальные комитеты БРСМ предлагают парням и девушкам узнать специфику профессий, ознакомиться с особенностями разных производств. Студенты из Гомельской области поделились с корреспондентом БЕЛТА полученным опытом и планами на свою зарплату за трудовой семестр.

Работа для студента

Трудоустройством молодых людей занимаются специалисты территориальных штабов студенческих отрядов в районах и штабов трудовых дел в вузах. Фактически они заочно поручаются за молодежный трудовой десант и проходят собеседование за парней и девушек.

По итогам трудового семестра - 2020 в занятости молодежи участвовали около 250 предприятий, организаций и учреждений Гомельской области. Это почти 3,5 тыс. рабочих мест для студентов и учащихся региона, из них около 3 тыс. - в составе студенческих отрядов. По индивидуальной программе были трудоустроены 538 человек. Гомельский областной штаб сформировал около 240 студенческих отрядов различного профиля.

Скепсису о возможностях подростков, их профессиональных навыках и стремлении к реальному труду молодежный союз противопоставляет многопрофильность вакансий для студентов и учащихся. Ребят распределяют в сервисные, производственные, строительные, сельскохозяйственные отряды. Молодежную смену запускают на предприятиях и организациях во всех районах области. "Молодежь стремится провести время активно и разнообразно и к тому же немного подзаработать. Студенты задействованы на работах самого разного профиля: от строительства до художественного оформления различных объектов", - рассказали в организации.

Третий трудовой семестр в этом году сохранил традиции предшествующих лет и имел ряд особенностей. В первую очередь они коснулись ограничений из-за эпидемиологической ситуации. "Трудовых" виз из-за закрытых границ некоторых стран и разумных ограничений для безопасности молодых людей не было. Но им пришлось немало поездить внутри страны. Кто-то лучше узнал область, а кто-то отметился и на республиканском уровне. Так, в составе четырех студотрядов ребята из Гомельской области участвовали в международном производственном трудовом проекте "Атлант 2020".

Бойцы с юго-востока страны проявили себя и на Всебелорусской молодежной стройке. Студотряд "Чемпионы" имени Героя Советского Союза Федора Кухарева выезжал на строительство Белорусской атомной электростанции и объектов социальной инфраструктуры Островца.

Объем работы выполнили молодые люди и на площадках социально значимых объектов в своем регионе. В этом году областными молодежными стройками были объявлены возведение школы в микрорайоне №21 Гомеля и реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Мемориальный комплекс создан на месте, где судьба Хатыни повторилась в 12-кратном масштабе.

Визитки отрядов

В этом году отряды были названы в честь Героев Советского Союза. "Это самое малое, что мы можем сделать для сохранения памяти о наших героях. Как минимум - информационный и патриотический аспекты. Конечно, ребята не могут не узнать о том человеке, чьим именем названа их команда", - подчеркнули в областной организации БРСМ.

К примеру, студотряд "Труженик" носил имя Героя Советского Союза Степана Шутова. В отряд входили студенты Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Ребята с разных факультетов, у каждого - свои планы на будущее. Им был выдан повышенный кредит доверия: они работали на пищевом производстве, расфасовывали продукцию на Гомельском мясокомбинате. Как рассказала командир отряда Яна Андрейченко, для каждого из ребят это был новый опыт. "Труженик" работал на предприятии до начала учебного года.

По словам большинства бойцов, стимул - не только материальный. Это новые знакомства и возможности. "Конечно, многие вступают в трудовые студотряды, чтобы получить первую зарплату, приобрести навыки, познакомиться с новыми друзьями. Кроме того, для ребят, особенно из строительных отрядов, есть возможность попасть к этому нанимателю на работу. Здесь важно выполнить одно условие - хорошо зарекомендовать себя", - рассказали в областном комитете.

Проба сил

Для Антона Капшукова, студента БелГУТа, площадка областной стройки стала своего рода мерой для определения возможностей.

В отряде было 10 студентов факультета гражданского и промышленного строительства БелГУТа. Месяц работали на строительстве средней школы в 21-м микрорайоне Гомеля в качестве подсобных рабочих. В обязанности студотрядовской десятки входили уборка мусора, перемещение грузов, устройство рассыпных полов, укладка тротуарной плитки на крыльце школы. "Это было несложно, труд малоквалифицированный. Как строители получили опыт производственной практики. Для большинства ребят из отряда это был первый опыт, но пара человек в прошлом году уже трудилась на стройке", - рассказал парень.

Восьмичасовой рабочий день, пятидневная рабочая неделя. "Хорошие мастера и прорабы 14-го строительного треста. Хорошо относились, подсказывали, что и как делать. Рассказывали про строительное производство, технические и технологические процессы. Было достаточно полезно. И проект школы интересный, современный. Здание переменной этажности, есть бассейн (большая и малая чаши), создана безбарьерная среда, предусмотрены другие моменты", - поделился молодой человек.

Антон Капшуков учится на 4-м курсе. Трудовой семестр отработал честно. Парень подчеркивает: в будущем хотел бы попробовать свои силы в чем-то более сложном. Планы на зарплату - личные нужды.

Марина Светогор - из числа девушек, которых принято называть ставшей крылатой фразой из советской комедии - "комсомолка, спортсменка и просто красавица". Учится на 2-м курсе гуманитарно-экономического факультета в университете П.О. Сухого.

Этим летом она работала на ОАО "Коминтерн". "Очень понравился опыт, полученный здесь. На предприятии достойный, открытый и сплоченный коллектив. Нам было интересно не только поработать, но и увидеть, как устроено такое производство, из первых уст узнать о перспективах предприятия. На все свои вопросы мы получили ответы", - рассказала студентка.

В отряде было семь человек. Участница трудовой сборной уточнила: нагрузка была соразмерна возможностям. "Было весело и интересно. Мы занимались абсолютно разной работой. Помогали рабочим по хозяйственной части, поработали и с документацией. Была возможность понять, что нам самим ближе, что больше нравится. С нами прекрасно общались и поддерживали. Если будет возможность еще там поработать, то обязательно придем", - отметила девушка. Полученные деньги она планирует добавить на оплату курса обучения в автошколе.

Ранее также с помощью БРСМ студентка дежурила на ЦТ, но не скрывает, что интереснее было на предприятии. Посетили и фирменные магазины, ознакомились с работой разных подразделений и цехов. Билетом в студотряд Марина называет свою активную позицию. "Нужно просто быть активным человеком по жизни, проявлять себя в университете", - поделилась она.

Марк Лебенок также не новичок в студотрядовском движении - начинал еще школьником. Его бойцовский стаж ведет отсчет со сбора малины на предприятии "АгроБелСад". В 2017 году собрал неплохой по тем временам урожай. За каждый собранный килограмм ароматной ягоды ребятам платили по 60 копеек. На малиновые плантации бойцы выходили в 7.00, работали до полудня. Заработанная сумма была прямо пропорциональна производительности.

Сейчас парень перешел на 2-й курс автомеханического колледжа в Гомеле. В этом году сборная команда с его участием объединила 13 человек, которые помогали аграриям фермерского хозяйства "Тонежский сад". На честно заработанные, признался парень, планировал купить что-то для себя, кроссовки к примеру.

Особо ценят молодые силы на агропредприятиях. Здесь для ребят в прямом смысле широкий простор и поле для работы. И объем немалый: от прополки насаждений до сбора ягод, фруктов и овощей. Уборочная пора - особая активность. До конца октября бойцы сельскохозяйственных отрядов убирали и сортировали овощи нового урожая.

Молодые люди не стесняются такой занятости, шутят про агрофитнес, помогающий почувствовать все свои мышцы и поддерживать тонус. Рады и солнечным дням - мол, местный агрозагар может дать фору даже черноморскому.

Больше чем материальное

История студотрядовского движения уходит своими корнями в советское прошлое. Всесоюзные стройки и полевые десанты видели много ударных трудовых и задорных ситуаций. Их участники помнят немало историй о полевой романтике. Эмоции и воспоминания сохраняют черно-белые фото. Крепкая дружба связывала парней и девушек по всему Советскому Союзу.

Время внесло коррективы и в студотрядовское движение. Сейчас претендентам на зачисление в летний трудовой десант не нужно простаивать в очереди и козырять высокими отметками в зачетке, как приходилось делать их бабушкам и дедушкам. Реалии диктуют свои условия. К примеру, подать заявку для работы в отрядах можно было онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов - фактически в пару кликов компьютерной мышкой. Но это, по словам кураторов молодежной занятости, не снижает планку при отборе самых активных и инициативных.

Не обходится студотрядовское движение нового времени и без традиционных значков, бойцовок и песен под гитару. Все эти атрибуты живы, и они поддерживают связь поколений, продолжая и в эру новых технологий лучшие традиции - что-то большее, чем прагматичное и материальное.

БЕЛТА.-0-

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