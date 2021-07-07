Учебная аудитория БЕЛАЗа открыта в Уральском горном университете

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебная аудитория БЕЛАЗа открыта в Уральском государственном горном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В церемонии открытия приняли участие министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин, топ-менеджеры компании БЕЛАЗ, Торгового дома "БЕЛАЗ" и официального дилера в регионе - компании "БелТрансЛогистик".

Новая аудитория оборудована 75-дюймовой тач-панелью, а также универсальным стендом для изучения тягового электропривода карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Студенты получат знания о принципах работы электродвигателей и генераторов, изучат различные схемы управления тяговым электроприводом, научатся проводить наладку и диагностику электросистем карьерной техники.

Кроме того, учебный процесс в аудитории будет дополнен технологиями виртуальной реальности. Комбинация физических стендов и VR позволит студентам проводить наглядную работу и систематизировать полученные знания и навыки на разных стадиях обучения, моделировать нештатные ситуации, которые зачастую воспроизвести в реальной жизни либо опасно, либо слишком дорого, и научиться избегать их.

"Открытие подобной аудитории - это серьезная модернизация учебного процесса для университета: студенты будут обучаться практическим навыкам по управлению и обслуживанию техники БЕЛАЗ. Для предприятия это прекрасная возможность участвовать в подготовке будущих перспективных специалистов горнодобывающей отрасли и тем самым повысить эффективность эксплуатации производимой карьерной техники", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-