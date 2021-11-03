Учебно-лабораторный корпус и общежитие Национального детского технопарка введут в 2022 году

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-лабораторный корпус и общежитие Национального детского технопарка введут до конца следующего года. С ходом работ сегодня ознакомился заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Технопарк включает в себя три объекта: учебно-лабораторный корпус (под него приспосабливают одно из неиспользуемых производственных зданий БНТУ) с современным оборудованием и собственной трансформаторной подстанцией, общежитие на 300 мест и общеобразовательную школу на 750 мест. Все они разместятся в Первомайском районе, на территории между 15-м корпусом БНТУ и жилым комплексом "Магистр".

Школа уже приняла первых учеников 1 сентября этого года - это 450 детей из микрорайона возле ЖК "Магистр", отдельные помещения выделены для занятий по программам технопарка. "Планируется, что 300 учеников детского технопарка с 1 сентября 2022 года здесь будут проходить общеобразовательную программу, - рассказал Игорь Петришенко. - Мы еще посмотрим и обсудим элементы дооснащения школы для этого".

Заместитель премьер-министра посетил и строительную площадку учебно-лабораторного корпуса. Ему сообщили, что строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком (устройство монолитных перекрытий, кладка наружных стен, штукатурные, электромонтажные и сантехнические работы), но возникли заминки с освоением средств на закупку оборудования. Вице-премьера заверили, что объект введут в сентябре 2022 года.

Кипит работа и на соседней площадке, где уже залили котлован под здание будущего общежития, сейчас забивают сваи. Предполагалось, что объект сдадут в 2023 году, но строители взяли на себя обязательство справиться к декабрю 2022-го. Это будет комплекс из 4-5-этажной жилой части и 1-2-этажного досугового центра со столовой на 200 посадочных мест, буфетом, игровым спортивным и тренажерным залами, раздевалками, актовым залом, библиотекой, зонами коворкинга и др.

Ориентировочная стоимость учебно-лабораторного корпуса - Br67 млн (финансирование предусмотрено из средств инновационного фонда Мингорисполкома), общежития - Br28 млн (на равно долевых условиях из средств республиканского бюджета и бюджета Минска).

После осмотра площадок состоялось совещание о ходе работ на объектах и контроля за этим. "Чтобы была согласованная работа и не было отставания от графика - и в следующем году мы сдали и один объект, и второй", - отметил Игорь Петришенко.

Идея Национального детского технопарка построена на принципе сочетания в едином комплексе удобной среды для учебы, труда и получения технических навыков, а также проживания и отдыха с обеспечением культурного и спортивного досуга. Его главная цель - реализация в очной и дистанционной формах новых образовательных программ, программ дополнительного образования одаренных детей и молодежи, выявление и развитие у учащихся способностей к научно-исследовательской работе, изобретательству и рационализаторству.

С этого года детский технопарк уже начал работать - как центр дополнительного образования для мотивированных и одаренных ребят. Это место, где школьники могут поработать на самом крутом лабораторном оборудовании, познакомиться с учеными, сотрудниками ПВТ, позаниматься с вузовскими преподавателями.

База для занятий - лабораторные площадки БГУ, БГУИР и БНТУ. Преимущественно в технопарке проходят обучение учащиеся 9-11-х классов в группах от 7 до 10 человек. На этот год запланировано 9 смен для 270 старшеклассников. И 7 уже состоялись, обучение прошли 210 ребят. Сейчас началась 8-я смена. Каждая длится до 24 дней с последующей самостоятельной работой учащихся, которую преподаватели будут сопровождать удаленно. Предлагается три направления: "Зеленая химия", "Информационные и компьютерные технологии" и "Робототехника". С ноября открыто новое направление - "Инженерная экология". Для этого задействована база БНТУ.

С вводом в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса перечень направлений будет расширяться. Всего их планируется 15 - все перспективные для экономики Беларуси. Например, дети займутся проектами в сфере био- и нанотехнологий, энергетики, космоса.

По итогам обучения каждый учащийся реализует свой проект исследовательского или изобретательского характера. Важно, что ребята получают стимул к развитию своих знаний и талантов в выбранной сфере. Кстати, 12 выпускников школ и гимназий, прошедших обучение в детском технопарке, поступили в белорусские вузы на те направления, по которым занимались во время смены. А 8 творческих проектов были представлены учащимися детского технопарка на международной специализированной выставке "ТИБО-2021".

"Мы получали обратную связь от родителей детей, которые прошли обучение в технопарке. Они и на этом этапе довольны условиями проживания и быта, тем, что наряду с занятиями дети могут посещать музеи. А со сдачей в следующем году объектов возможностей для развития юных талантов станет еще больше", - отметил Игорь Петришенко. По его словам, на конкурсной основе учащимися технопарка становятся ребята из разных регионов Беларуси, многие уже развивают свои проекты на базе технопарков, центров детского творчества в своих городах. "Мы будем делать все, чтобы ребята, прошедшие здесь подготовку, поступали затем в наши вузы и развивали нашу науку, технологии, те сферы, которые востребованы экономикой, - добавил вице-премьер. - Думаю, мы предусмотрим в рамках готовящейся нормативной правовой базы определенные элементы упрощенного приема в вузы ребят, успешно реализовавших свои проекты в технопарке".-0-

Фото Андрея Покумейко