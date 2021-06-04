Учебно-полевые сборы проходят в Лицее МЧС

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-полевые сборы проходят в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Их участники - лицеисты 2-го и 4-го курсов. Сборы - ежегодный проект Лицея МЧС, это часть учебной программы по допризывной и медицинской подготовке.

"Участники в течение пяти дней знакомятся с историей Вооруженных Сил Беларуси, а также с их оснащенностью. Пробуют свои силы в изучении военно-медицинской подготовки, военной топографии и основ выживания в экстремальных условиях. Лицеисты преодолеют водные препятствия на лодке и в лесу, а также примут участие в практических занятиях по сборке и разборке автомата Калашникова", - рассказали в УГЗ.

Кроме того, ребята изучат основы тактической и огневой подготовки, выполнят упражнения по метанию ручной гранаты, поучаствуют в военно-патриотической игре "Зарница".

Итоги учебно-полевых сборов подведут 5 июня. Их цель - формирование у учащихся умений и основ культуры службы, патриотическое воспитание, интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие, а также подготовка к выполнению долга по защите Беларуси.-0-