Учебное пособие по белорусской журналистике в годы Второй мировой войны издано в БГУ

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебное пособие "Белорусская журналистика в годы Второй мировой войны (1939-1945)" издано в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Содержание книги показывает развитие современных подходов к изучению истории Второй мировой войны, объективную картину патриотической борьбы подпольных и партизанских изданий с газетами и журналами коллаборационистов, а также содержит анализ малоизвестных публикаций военного времени", - рассказали в пресс-службе.

Авторами издания выступили доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики Петр Дорощенок и доцент кафедры международной журналистики Елена Кононова (оба - факультет журналистики БГУ).

Книга содержит 200 страниц текстового материала с более чем 150 иллюстрациями. В тематических разделах опубликована уникальная информация о деятельности прессы в Западной Беларуси. В приложении использованы архивные материалы. Например, неизвестные публикации из газет и журналов Западной Европы, США и других стран, освещавших события Второй мировой войны, освободительный поход Красной армии в Западную Беларусь и Западную Украину, героическую борьбу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Выпуск издания приурочен к 75-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне и 100-летию БГУ. Учебное пособие в скором времени можно будет приобрести в магазине "Университетская книга", а также взять в Фундаментальной библиотеке БГУ.-0-