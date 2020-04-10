Учебный год продлевать не планируется - Минобразования

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования совместно с Национальным институтом образования для школьников разработало интерактивные программы по отдельным предметам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

В Беларуси снова продлевают весенние школьные каникулы Минобразования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней - с 13 по 18 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 20 апреля по 30 мая 2020 года.

"В связи с продлением с 13 по 18 апреля весенних школьных каникул продолжат работу пришкольные лагеря. Они будут функционировать по заявительному принципу с проведением всех необходимых санитарно-эпидемических мероприятий. Будут работать объединения по интересам. Ребята, которые останутся дома, могут заняться самообразованием, - рассказала Людмила Высоцкая. - Кроме того, Минобразования совместно с Национальным институтом образования для школьников разработаны интерактивные программы по отдельным предметам. Всю необходимую информацию можно найти в Telegram-канале Министерства образования и на сайте Национального института образования".

Сейчас разрабатывается календарно-тематическое планирование (корректировка учебного плана) по предметам в связи с продлением каникул. "Учебный год продлевать не планируется. Он завершится 30 мая", - подчеркнула пресс-секретарь.-0-