Учебный центр белорусской сельхозтехники создан в университете Ростова-на-Дону

26 сентября, Ростов-на-Дону /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Учебный центр по изучению и обслуживанию сельхозтехники, выпускаемой на "Гомсельмаше", создан в Донском государственном техническом университете. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ректор вуза Бесарион Месхи.

"Университет совместно с компанией "Бизон" - официальным дилером Гомсельмаша в Ростовской области - создал профильную кафедру и учебный класс, - сказал Бесарион Месхи. - здесь представлены все машины и механизмы, которые сегодня работают на полях. Это так называемое умное сельское хозяйство".

Ректор уточнил, что учебный центр начал действовать в сентябре. Соглашение о его создании было подписано между университетом и компанией "Бизон" в конце 2018 года. Дилер предоставляет сотрудникам, аспирантам и студентам вуза участвовать в контрольных замерах, испытаниях, экспериментах, а студенты агропромышленного факультета будут проходить практику в компании, писать научные работы, опираясь на действующее производство.

Донской технический университет активно сотрудничает с белорусскими вузами и научными организациями в сферах машиностроения, микроэлектроники, безопасности жизнедеятельности, IT-технологий. В университете сейчас обучаются семь студентов из Беларуси. Однако, как считает ректор, их число должно быть значительно больше.

Сегодня в этом вузе побывали журналисты из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня" организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей".-0-