Ученическое самоуправление является важной составляющей образовательного процесса - Карпенко

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученическое самоуправление является важной составляющей образовательного процесса, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко перед открытием Национального детского форума "Сотрудничество во имя будущего" в Музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум собрал ребят, которые активно работают в органах ученического самоуправления: будь то такие общественные объединения, как БРСМ и пионерская организация, молодежные парламенты, которые у нас созданы в ряде регионов. Это площадки, которые позволяют молодым людям апробировать на себе определенные социальные роли, попробовать себя в разных качествах. В последнее время школьники очень активно включились в волонтерскую деятельность и совместно со взрослыми благоустраивают в небольших населенных пунктах памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, проводят многие другие акции", - сказал Игорь Карпенко.

Национальный детский форум объединил около 120 человек. Это члены Республиканского координационного совета молодежных парламентов, лидеры районных, городских молодежных парламентов, органов ученического самоуправления, члены детской палаты БРПО, активисты БРСМ и других общественных объединений, молодые журналисты.

"Это ребята, которые проявили себя и в учебе, и в общественной деятельности, у которых есть определенные инициативы. Форум - это возможность для его участников напрямую пообщаться с министром, органами госуправления, депутатами, теми людьми, которые определяют образовательную политику в нашей стране. Ребята задают вопросы, обсуждают насущные проблемы, вносят предложения. Все это позволяет им готовиться к выходу в самостоятельную жизнь, стать настоящими гражданами нашей страны", - отметил министр.

Участников Национального детского форума, который будет проходить в Минске на протяжении двух дней, ожидает насыщенная программа. В частности, запланирована работа интерактивных площадок по организации волонтерского движения и ученического самоуправления, по использованию PR-технологий и проектной деятельности, а также развитию молодежного парламентаризма, участие в открытом диалоге "Молодежь. Сотрудничество. Партнерство", активный тренинг командообразования и личностного роста. Кроме того, пройдет исторический квиз "Обелиски великого подвига", посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы должны понимать: так, как мы, взрослые, знаем историю ВОВ, школьники вряд ли знают, поэтому наша задача донести историческую правду. Мы не должны забывать подвиг наших дедов и прадедов, людей, которые восстанавливали страну из разрухи. Я внук своего деда, который воевал, знаю это по его рассказам. Сегодня, возможно, школьникам это сложнее воспринимать. Они получают информацию из различных источников, в том числе интернета. Выбрать правильную информацию, донести эту правду - задача педагога, учителя истории", - подчеркнул Игорь Карпенко.

По его словам, от учителя зависит очень многое. "Если он интересен как личность, то идет очень серьезная работа и в музеях, и в краеведческом плане - ознакомление с достопримечательностями региона. Во время акции "Беларусь помнит!" школьники пишут сочинения, собирают воспоминания, исследуют материалы о героях Великой Отечественной. Учителя организуют эту работу, активно вовлекают школьников в эту деятельность. Очень многое зависит от личности педагога, начиная от школьного урока и заканчивая воспитательными мероприятиями", - добавил министр.-0-