Учение гвардейцев-десантников проходит на Брестском полигоне

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский проходит батальонное тактическое учение парашютно-десантного батальона 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства обороны.

"Гвардейцы-десантники отрабатывают вопросы ведения батальоном специальных действий в составе батальонно-тактической группы, проверяют слаженность действий между основными и приданными на усиление подразделениями, повышают уровень взаимодействия между ними, вырабатывают у личного состава высокие боевые качества при выполнении задач", - говорится в сообщении.

Учение проходит с 12 по 14 октября.-0-