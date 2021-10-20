Учение МЧС и ЖКХ прошло в Узденском районе

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе 19-20 октября состоялось учение с участием местного ЖКХ, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

По замыслу учения, когда от Белгидромета поступило штормовое предупреждение о приближении циклона с сильным ветром, обильным дождем и снегом, председатель Узденского райисполкома ввел "повышенный режим функционирования". После сбора комиссии по чрезвычайным ситуациям для предотвращения угрозы и ликвидации ЧС Узденское ЖКХ приняло первоочередные меры. Незамедлительно при подтверждении прогноза о циклоне и ухудшении погоды был введен "чрезвычайный режим функционирования".

Участники отработали расчистку дорожного полотна при большом количестве снега и заторах в Узде, наладку котельной "Узденского райагросервиса" после отключения электричества из-за сильного ветра, реагирование на пожар в электрощитовой центральной котельной с оказанием первой медпомощи санитарным звеном, ликвидацию порыва центрального трубопровода теплоснабжения в Узде аварийно-восстановительной бригадой.

"Были отработаны действия в чрезвычайных ситуациях на объектах организации и способность органов управления защитить персонал и устранить последствия ЧС мирного и военного времени", - отметил руководитель комплексного учения, начальник Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Титко.-0-