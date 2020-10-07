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07 октября 2020, 18:13

Учение миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство" пройдет в Беларуси 12-16 октября

Белорусские десантники. Фото из архива
Белорусские десантники. Фото из архива

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Командно-штабное учение "Нерушимое братство - 2020" с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности пройдет на территории Беларуси с 12 по 16 октября, сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

"Тема - подготовка и ведение миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ, - отметили в пресс-центре. Учение пройдет в Витебской области на полигоне Лосвидо 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. В учении будут участвовать контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС)".

Планируется, что общая численность участников учения составит более 700 человек. Будет задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В учении также планируется участие представителей Международного комитета Красного Креста в качестве наблюдателей.

Целями учения являются: повышение практических умений и навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении воинскими частями (подразделениями) коллективных миротворческих сил ОДКБ в ходе выполнения миротворческих задач; совершенствование боевой слаженности миротворческих контингентов государств - членов ОДКБ для активных, умелых и решительных действий по выполнению ими задач в миротворческой операции; укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств - членов ОДКБ.

На первом этапе учения будет осуществляться подготовка миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ. На втором этапе предусматривается розыгрыш практических действий по выполнению задач подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ в ходе ведения операции по поддержанию мира. Миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ отработают действия по осуществлению контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности, выполнят задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от столкновений, а также по контролю перевозок, пресечению противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Во взаимодействие с милицейским (полицейским) персоналом отработают действия миротворческих подразделений ОДКБ при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам.

В учении "Нерушимое братство - 2020" примут участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Миротворческие силы ОДКБ - совокупность миротворческих контингентов, предназначенных для участия в миротворческих операциях ОДКБ. Миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ - специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами - членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Состав, структура и численность коллективных миротворческих сил определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для каждой миротворческой операции в отдельности, исходя из объема решаемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта. Общая численность миротворческих сил ОДКБ - около 3600 человек.-0-

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