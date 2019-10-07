Учение ОДКБ "Боевое братство - 2019" начнется 8 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное оперативно-стратегическое учение Организации Договора о коллективной безопасности "Боевое братство - 2019" пройдет 8-29 октября. Один из его этапов с 14 по 18 октября проведут в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"Боевое братство - 2019" включает несколько учений. Первое -"Эшелон-2019" - пройдет на полигоне Мулино Нижегородской области России с 8 по 10 октября. В нем примет участие оперативная группа штабов тыла и вооружения. "Уже 16-18 октября на этом же полигоне в совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019" примет участие оперативная группа Минобороны Беларуси. В нем будут участвовать также подразделение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады белорусских Вооруженных Сил, а также подразделение 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов", - рассказали в Минобороны.

На территории Беларуси с 14 по 18 октября пройдет специальное учение "Поиск-2019" с силами разведки государств ОДКБ. В Таджикистане на полигоне Ляур 26-29 октября состоится учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2019". В нем примет участие белорусская миротворческая рота.-0-