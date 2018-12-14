Учение ОДКБ "Боевое братство - 2019" пройдет в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Объединенном штабе Организации Договора о коллективной безопасности 12-13 декабря в Москве состоялась рабочая встреча руководителей органов оперативной и боевой подготовки оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Во время мероприятия обсуждались вопросы совершенствования системы совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. На встрече присутствовали представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что эффективность проведенных в 2018 году совместных учений свидетельствует о правильности комплексного подхода к организации оперативно-стратегического учения "Боевое братство", во время которого мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки взаимоувязаны по целям, задачам, месту и времени на едином фоне военно-политической и военно-стратегической обстановки. "Учитывая современную военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, приоритеты государств - членов организации в сфере военной безопасности, при планировании мероприятий оперативной и боевой подготовки акцент целесообразно делать на отработке мобильности разнородных сил и средств войск (Коллективных сил) ОДКБ. В регионах коллективной безопасности на учениях необходимо отрабатывать практические действия войск (Коллективных сил) ОДКБ, направленные на пресечение вооруженных провокаций, в том числе на государственных границах, и на противодействие силовому давлению на государства - члены ОДКБ", - подчеркнул он.

Во время рабочей встречи принят за основу подготовленный Объединенным штабом ОДКБ вариант оперативно-стратегической обстановки для разработки проектов замыслов совместных учений (тренировок), проводимых во время совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2019", а также определено, что масштабное учение пройдет в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности.-0-