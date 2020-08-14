Учение ОДКБ "Эшелон-2020" пройдет 17-20 августа

14 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Эшелон-2020" пройдет с 17 по 20 августа на территории Астраханской области (Россия) на полигоне Капустин Яр, сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

"Будут отрабатываться вопросы организации материально-технического обеспечения в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ во время совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности", - отметили в пресс-центре.

Учение пройдет под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова. В нем планируется участие воинских контингентов государств - членов организации и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ.-0-