Учение ОДКБ "Кобальт-2021" будет посвящено борьбе с незаконными вооруженными формированиями

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сегодня в Душанбе встретился с председателем Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, секретарем Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Стороны обсудили проведение в Таджикистане заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ весной текущего года, а также реализацию приоритетов таджикской стороны в сфере противодействия современным вызовам и угрозам на период председательства Таджикистана в ОДКБ в 2021 году. Это продолжение выполнения перечня дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, противодействие незаконной миграции.

"В настоящее время идет работа по подготовке и согласованию целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Также мы придаем большое значение проведению в этом году запланированного на территории Таджикистана специального учения с органами управления и формированиями сил специального назначения из состава КСОР ОДКБ "Кобальт-2021", во время которого предполагается отработать борьбу с незаконными вооруженными формированиями", - отметил Станислав Зась.

Стороны обсудили проведение международной антинаркотической региональной операций постоянного действия "Канал", штаб проведения которой на первом этапе в текущем году планируется развернуть в Душанбе. Основная цель операции - перекрытие канала поставок наркотиков из Афганистана по так называемому северному маршруту. В апреле в Таджикистане также планируется проведение координационного совещания главных наркологов государств - членов ОДКБ.-0-