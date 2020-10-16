Учение ОДКБ стало шагом к повышению региональной и международной безопасности - Хренин

16 октября, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабное учение с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2020" стало одним из шагов на пути повышения региональной и международной безопасности, заявил журналистам министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.

Оценивания масштабное учение на полигоне Лосвидо Витебского района, Виктор Хренин отметил, что поставленные цели были достигнуты, задачи выполнены. Командиры и штабы получили возможность на практике управлять войсками и отточить свои навыки. "С уверенностью могу сказать, что "Нерушимое братство - 2020" стало не только площадкой для отработки вопросов обмена опытом, повышения выучки войск. Оно также стало местом для улучшения сплоченности между войсками стран - участниц ОДКБ, нашими народами. Учение - один из шагов на пути повышения региональной и международной безопасности", - отметил министр обороны Беларуси.

Станислав Зась

В этом году "Нерушимое братство - 2020" впервые проходило в формате командно-штабного учения. Одна из главных особенностей - включение миротворческой миссии ОДКБ в состав обучаемых. "Во время учения она отработала весь комплекс мер воздействия военно-политического , социально-экономического и гуманитарного характера по стабилизации обстановки в кризисном районе. Мы видим, что учение проходит на фоне сложной обстановки в некоторых странах и регионах. К сожалению, становимся свидетелями появления новых вызовов и рисков миру и безопасности. В этих условиях важна консолидация всех усилий союзников, региональных и международных организаций. Беларусь, проводя миролюбивую политику, становилась площадкой для переговоров по решению конфликтных ситуаций. На этом фоне задачи, которые решались во время учения "Нерушимое братство - 2020", для нас очень важны", - добавил Виктор Хренин.

Сегодня в Витебском районе завершилось командно-штабное учение с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2020". В маневрах участвовали контингенты государств - членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников составила более 900 человек, было задействовано свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и вертолеты. Учение проводилось в два этапа.

На мероприятие прибыли официальные делегации государств - членов ОДКБ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций. В качестве наблюдателей на финальном этапе учения участвовали военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны Беларуси, представляющие 14 стран: Болгарию, Венесуэлу, Вьетнам, Казахстан, Литву, Польшу, Россию, Сербию, Сирию, Туркменистан, Турцию, Германию, Чехию и Таджикистан. Для иностранных военных атташе был проведен специальный брифинг.-0-

ОДКБ планирует в 2021 году начать переговоры по включению своих миротворцев в ООН "Сейчас ведется работа по корректировке нашего законодательства под стандарты международной организации. Думаю, в этом году завершим правовую работу и в следующем приступим к конкретным переговорам по включению миротворческой миссии в ООН", - отметил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Фото Александра Хитрова