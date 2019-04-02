Учение с участием более 1,1 тыс. военнослужащих проходит на Борисовском полигоне

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактическое учение с 120-й отдельной гвардейской механизированной бригадой проводится с 2 по 4 апреля на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Руководит учением командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук. Тема - подготовка и ведение боевых действий бригадой в оборонительной операции оперативного командования. Основной же целью является проверка готовности воинских частей и подразделений соединения. "Во время учения командиры и должностные лица штабов соединения получат практические навыки в организации оборонительного боя, непрерывного управления подразделениями в ходе подготовки обороны и ведения ими оборонительных действий в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки", - отметили в Минобороны. Участвуют свыше 1,1 тыс. военнослужащих, до 130 единиц боевой техники, в том числе около 40 танков и 60 БМП.

Учение проходит в два этапа. На первом усилия будут сосредоточены на организации оборонительного боя, инженерном оборудовании позиций, подготовке личного состава и вооружения к выполнению задач. На втором основное внимание будет уделено управлению воинскими частями и подразделениями соединения при ведении ими оборонительного боя. "Для обучаемых создана динамичная и быстроменяющаяся обстановка. Она потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, а также умения быстро ориентироваться в условиях ограниченного времени", - подчеркнули в Минобороны.-0-