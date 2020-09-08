Учение "Славянское братство - 2020" пройдет на полигоне Брестский

Во время учения. Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство - 2020" под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии составят во время учения многонациональную тактическую группу. Военнослужащие отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Учения "Славянское братство" проводятся ежегодно в странах-участницах. В минувшем году маневры проходили в Сербии. В этот раз прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.-0-