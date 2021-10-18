Учения ОДКБ "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021" стартовали в Таджикистане

18 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сегодня на полигоне Вооруженных Сил Таджикистана Харбмайдон в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2021" состоялась церемония открытия специальных учений "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместного учения "Взаимодействие-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в объединенном пресс-центре учения ОДКБ "Боевое братство-2021".

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, приветствуя участников учений, отметил, что ситуация, складывающаяся в Центрально-Азиатском регионе на фоне событий, происходящих в Афганистане, остается непростой и имеет тенденцию к обострению. Готовность сил и средств коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению приобретает большую значимость и актуальность.

"Центрально-Азиатскому региону мы уделяем особое внимание, - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. - Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Афганистана. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно".

Группировка войск (коллективных сил) ОДКБ приступила к отработке задач по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства - члена ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

В ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021" будут отрабатываться вопросы организации материально-технического обеспечения при подготовке и в ходе совместной операции. Специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021" направлено на отработку вопросов организации и ведения разведки в интересах подготовки и проведения совместной операции. Участники совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", в состав которых входят десантно-штурмовые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, группы специального назначения, отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта.

В учениях принимают участие воинские контингенты государств - членов ОДКБ, состоящие из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всего задействованы 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.-0-

Белорусские связисты первыми приступили к выполнению задач учения ОДКБ в Таджикистане

Фото "ВАЯР"