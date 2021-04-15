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Общество
15 апреля 2021, 16:25

Учения по ликвидации крупного лесного пожара прошли в Городокском районе

Во время учений
Во время учений

15 апреля, Городокский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Масштабные совместные тактико-специальные учения по ликвидации крупного лесного пожара прошли в Городокском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Учения проводились в рамках учебно-методического сбора с руководящим составом местных исполнительных и распорядительных органов Витебской области по вопросам обеспечения безопасности в весенне-летний пожароопасный период. В них приняли участие работники МЧС и Витебского государственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО).

На территории бывшего аэродрома вблизи деревни Веремеевка прошла практическая часть. По замыслу учений установившаяся аномально жаркая и засушливая погода привели к многочисленным загораниям сухой растительности на территории Городокского района с последующим переходом в лесной пожар. Также огонь создал угрозу частным домовладениям населенных пунктов и объектам Министерства обороны, прилегающим к лесным массивам.

От Витебского ГПЛХО параллельно с учениями в отраслевом конкурсе выступили 19 команд лесхозов. В их задачу входило оперативное боевое развертывание и тушение условного очага пожара до прибытия спасателей. На учениях роль пламени выполняли мишени со световой индикацией. Лучше всех справилась со своей задачей команда Оршанского лесхоза. Второе место заняли "хозяева поля" - работники Городокского лесхоза. Тройку лидеров замкнула команда Россонского лесхоза.

Работники МЧС участвовали в тушении лесного пожара и занимались спасением и эвакуацией жителей из зоны возгорания. Работники пожарного аварийно-спасательного отряда (ПАСО) "Витязь" на квадроциклах эвакуировали пострадавших в безопасную зону и передали их медслужбе ПАСО. Спасатели выполнили поставленные задачи на отлично и вскоре чрезвычайная ситуация была ликвидирована.

Впервые в подобных учениях была задействована гусеничная пожарная машина ГПМ-54, созданная на основе танка Т-54. Она предназначена для тушения пожаров в особо сложных условиях и масштабных чрезвычайных ситуациях. Одной из основных особенностей такой техники является ее способность тушить пожар сверху. В емкости машины помещается 9 т воды или воздушно-механической пены. Из ствола вода бьет фонтаном и гасит огонь с верхушек деревьев. Дальность водяной струи - 60 м. У машины высокая проходимость, она может валить деревья и прокладывать дорогу в лесу, следуя к месту возгорания. Для предотвращения переброса пожара на жилые и производственные постройки ГПМ-54 таранит здания, складывая их, как карточные домики, а затем приступает к ликвидации пожара. Кроме того, корпус машины бронированный - он защищает экипаж, в том числе во время тушения пожара на складах боеприпасов, взрывчатых и горюче-смазочных веществ. Работу "пожарного танка" продемонстрировали в этот раз на учениях в Городокском районе.

Здесь была задействована и авиация МЧС Республики Беларусь - вертолеты Ми-8 и Ми-26 с водосливными устройствами, гасившие водой сверху пожар в условном лесном массиве. Эффектно смотрелось, как из водосливных устройств, подвешенных на тросах, вниз устремляется поток воды, точно попадающий на очаг возгорания.

Также на месте условного ЧС работала другая специальная техника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Витебского ГПЛХО, Министерства обороны и др. Всего для организации проведения учений привлечено около 40 единиц техники, участвовали более 100 человек личного состава учреждений и организаций области.

По завершении учений в преддверии 25-летия ПАСО "Витязь", который был образован 19 апреля 1996 года, отличившимся работникам отряда вручили заслуженные награды. В мероприятии принял участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев. Он отметил высокий уровень подготовки спасателей Витебщины.-0-

Александр Худолеев
Александр Худолеев

Фото Александра Хитрова

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Теги
Витебская область Городок лесное хозяйство МЧС учения
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