Учения по поиску и спасанию пассажиров воздушных судов прошли в Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализуя положения указа "О поиске и спасании пассажиров и экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие на территории Республики Беларусь" от 6 января 2012 года №18 и плана основных организационных мероприятий Министерства по чрезвычайным ситуациям, специалистами государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" проведены тактико-специальные учения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В соответствии с планом учения к отдельным его этапам были привлечены работники республиканского отряда специального назначения "ЗУБР".

"Работники "Авиации" успешно выполнили все поставленные задачи. В течение 30 минут после получения команды экипаж поисково-спасательного вертолета и специалисты наземной поисково-спасательной команды выдвинулись к месту условной чрезвычайной ситуации и в установленный срок прибыли в район поиска, который охватывал несколько регионов Минской области, - рассказали в пресс-службе. - Авиаторы выполнили десантирование членов спасательных парашютно-десантных групп парашютным и штурмовым способами, а также с использованием спусковых устройств. Спасатели оказали первую помощь пассажирам и членам воздушного судна в непростых погодных условиях, ликвидировали возгорание на летательном аппарате, провели эвакуацию пассажиров из салонов самолета и доставили пострадавших в медицинское учреждение".

Ежегодно авиационные специалисты органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям совершенствуют свое мастерство, готовясь осуществлять различные задачи в самых экстремальных условиях.-0-