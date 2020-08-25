Учения по реагированию на ЧС на объектах жизнеобеспечения пройдут 26 августа в Смолевичском районе

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учения по реагированию на аварии и чрезвычайные ситуации на объектах жизнеобеспечения населения пройдут 26 августа с 10.00 до 14.00 в поселке Зеленый Бор Смолевичского района. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк.

В учениях примут участие заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, представители ЖКХ Минской области, Минскэнерго, Мингаза, спасатели Минской области.

Первая условная ситуация, с которой придется столкнуться участникам учений, уже традиционная и очень важная, что подсказывает опыт ликвидации последствий зимних снежных циклонов 2016 года. Согласно ее легенде, в результате обледенения дерево упало на опору линии электропередачи, обесточенной оказалась котельная. В результате падения дерева травму получил мимо проходящий человек, условную помощь ему окажут медики.

Следующая вводная будет связана также с котельной: в преддверии начала отопительного периода важно, чтобы жители региона были обеспечены бесперебойным теплом и электроэнергией в любом, даже нештатном случае. В результате неисправности отопительного котла на твердом топливе работники котельной сделают условный запуск резервного котла на газу. Однако, по легенде, из-за нарушения технологического процесса он взорвется, будет повреждено вспомогательное оборудование и элементы строительных конструкций здания котельной. В момент взрыва в здании находился технический работник. После условной аварии без теплоснабжения остались 29 многоквартирных жилых домов, школа, детский сад, дом культуры, баня, 9 частных жилых домов и сельский исполнительный комитет - всего 2321 человек.

Приоритет - спасение жизни. Аварийные бригады извлекут пострадавшего и передадут медикам. Одновременно начнет работу комиссия по ЧС, которая примет решение о транспортировке и развертывании мобильной блочно-модульной котельной. Население предупредят о предполагаемом времени возобновления теплоснабжения.

Третья условная авария также связана с теплоснабжением. На этот раз произошел прорыв трубопровода теплоснабжения диаметром 200 мм. Под угрозой снова 2321 человек.

Во время учений всегда отрабатываются максимально сложные варианты развития событий, поэтому легенда сообщает, что при проведении земляных работ в месте повреждения трубопровода теплоснабжения ковшом задета еще и газовая труба, образовался свищ. Ограничение движения на участке, работа аварийной бригады Смолевичского ЖКХ по отключению участка трубопровода и наложение бандажа в месте повреждения газовой артерии, раскопка трубы с теплоносителем, откачивание воды в месте прорыва и проведение сварных работ - такой алгоритм будут отрабатывать на месте аварии. Специалисты проведут и регулярные замеры загазованности.

Ликвидация таких каскадных и затяжных аварий требует бесперебойной эффективной работы специалистов аварийных служб, поэтому важно организовать обогрев работников и их питание, что также продемонстрируют во время учений. -0-