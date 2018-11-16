Учения в Молодечненском районе показали готовность всех служб к оперативному устранению ЧС - Кухарев

16 ноября, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Проведенная сегодня в Молодечненском районе и райцентре проверка действий соответствующих служб показала, что все они готовы к оперативному устранению ЧС. Об этом после конца активной фазы учений сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Подобные учения - по проверке готовности всех служб к ЧС - проводятся в стране ежегодно. "Мы работу эту проводим для того, чтобы реально увидеть возможности служб и недочеты, которые необходимо оперативно исправлять. Все это для того, чтобы не только устранять, но и не допускать чрезвычайных ситуаций, - сказал Владимир Кухарев. - Сегодня проверка показала, что все службы готовы к оперативному устранению ЧС. Но по ряду направлений мы углубленно изучим вопросы - по очистке лесов вдоль линий электропередачи. Здесь предстоит очень серьезная работа в ближайшее время. Мы специально соберемся по этому вопросу, чтобы принять меры для ускорения работ в этом направлении".

Вице-премьер добавил, что надо поработать по созданию оперативных добровольческих отрядов с использованием ресурсов Белорусского общества Красного Креста. "Эта практика показала достижение хороших результатов. Они работают в случае ЧС очень оперативно и оказывают серьезную помощь", - подчеркнул Владимир Кухарев.

Он отметил, что необходимо максимально принимать все меры, чтобы не допускать чрезвычайных ситуаций. "Если они все-таки произошли, то все делается для того, чтобы максимально уменьшить риск и принять все меры для устранения в максимально оперативные сроки. Практически по всем направлениям отработаны штабные мероприятия. Сегодня мы еще раз убедились, что в стране создана система по работе при ЧС, которая позволяет оперативно справляться с любыми ситуациями", - заключил вице-премьер.

Как сообщалось, сегодня в Молодечненском районе проходят учения по проверке госорганов к чрезвычайным ситуациям. Тренировки предусматривали отработку действий на случай ухудшения погодных условий, аварий и инцидентов на сетях и объектах жизнеобеспечения. Моделируемые ситуации касались осенне-зимнего периода.

Оценивает действия участников республиканский штаб. Основные цели учений - оценка реальности планов и мероприятий по защите населения и территорий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, готовности управленческих решений и их информационной поддержки, совершенствование работы ситуационных штабов области.-0-