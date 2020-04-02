Ученые Беларуси и Италии будут развивать сотрудничество в области диагностики рака шейки матки

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и Италии будут развивать сотрудничество в области профилактики и диагностики рака шейки матки, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Института физиологии Национальной академии наук Сергей Губкин.

"С итальянской стороной мы сотрудничаем уже более трех лет. В Беларусь были безвозмездно поставлены несколько аппаратов для проведения кольпоскопии, а также тестов, которые позволяют выявлять папилломавирус человека. Этот вирус является одним из маркеров неблагополучия в плане развития онкологического процесса. Один из этих приборов находился в Институте физиологии, затем мы его передали в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова. Было обследовано порядка 15 тыс. женщин, у около 400 обнаружено онкологическое заболевание на самой ранней стадии. Приборы поставлялись и в Гомельский регион", - сказал Сергей Губкин.

Он рассказал о планах по продолжению сотрудничества с итальянскими коллегами в области профилактики и диагностики рака шейки матки. "Из Гомельского региона успели съездить в Ломбардию на обучение как врачи-исследователи, так и те, кто интерпретирует результаты лабораторного теста. Планировалось, что три сотрудника Института физиологии тоже отправятся на обучение в феврале-марте, но в связи с ситуацией по коронавирусу в Италии это пока отложено, ждем более благоприятного времени", - отметил директор института.

Сегодня в Институте физиологии НАН пройдет белорусско-итальянский круглый стол с элементами вебинара "Профилактика рака шейки матки в Беларуси". "Наши коллеги из Ломбардии присоединятся к нам в формате видеоконференции. В онлайн-режиме выйдем на связь и с Министерством здравоохранения, БГМУ. Приедут наши коллеги из Гомельского государственного медицинского университета. Ждем посла Италии в Беларуси, представителей посольства Венгрии", - рассказал Сергей Губкин.

В настоящее время рак шейки матки занимает 9-е место среди наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний среди женщин в Беларуси и 3-е место по частоте встречаемости среди женщин в возрасте от 15 до 44 лет.-0-