21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и России изучают генетические и демографические особенности населения мегаполисов. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума НАН, научный руководитель союзной программы "ДНК-идентификация" с белорусской стороны Александр Кильчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"По союзной программе "ДНК-идентификация" изучаются мегаполисы: с белорусской стороны - Минск, с российской - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. В городах-миллионниках живут люди разных национальностей. Важно знать, что происходит с населением в динамике. Кроме того, есть особенности распределения различных этнических групп, например, по территории Минска, которые тоже имеют значение", - сказал Александр Кильчевский.

Ученые выполняют такую работу с целью прогноза динамики генофонда мегаполисов, разработки методики формирования криминалистических баз данных для целей ДНК-идентификации. Сформирована коллекция "ДНК-мегаполис-Бел", включая образцы ДНК жителей Минска с учетом его полиэтнического состава. Подготовлены и карты, которые отражают неравномерность расселения этнорегиональных групп по территории белорусской столицы.

Цель союзной программы "ДНК-идентификация" (2017-2021 годы) - разработка для применения в криминалистике и медицине инновационных ДНК-технологий, позволяющих повысить эффективность обеспечения безопасности. С белорусской стороны госзаказчиком программы является Национальная академия наук, с российской - Министерство науки и высшего образования. Головная организация от Беларуси - Институт генетики и цитологии НАН, соисполнители - организации Государственного комитета судебных экспертиз и Министерства здравоохранения. Разработанные ДНК-технологии планируется применить в работе криминалистических лабораторий правоохранительных органов двух стран, а также внедрить в Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН и в учреждения Минздрава Беларуси.-0-