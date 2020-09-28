Ученые Беларуси и России разрабатывают 32 новые союзные научно-технические программы

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и России разрабатывают 32 проекта концепций новых союзных научно-технических программ, 6 из которых могут быть приняты на ближайших заседаниях Совета Министров Союзного государства. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России по межрегиональному сотрудничеству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Благодаря деятельности ученых и промышленников наших стран в разработке уже находится целый ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий. Это разработка и внедрение в производство мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, систем проектирования и производства микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и ориентированной на повышение здоровья граждан пищевой промышленности, а также разработки в области аддитивных технологий и производство современных промышленных и бытовых 3D-принтеров", - сказал Александр Шумилин. По его словам, в высокой степени готовности находятся программы "Безопасность-СГ", "Геологоразведка и природопользование", "Аддитивность", "Стволовые клетки - 2", "Ускоритель-СПР" и "Преодоление".

Председатель ГКНТ также отметил, что ГКНТ и Минобрнауки России совместно работают над сокращением сроков согласования проектов союзных программ. Одним из вариантов упрощения данной процедуры может стать наделение Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства полномочиями по одобрению проектов концепций программ и принятию решений о разработке новых программ. "Это позволит избежать двойного прохождения полного цикла согласования программ: сначала на уровне разработки проекта концепции, затем проекта программы", - обратил внимание он.

За годы строительства Союзного государства реализовано 57 совместных научно-технических программ. В 2020 году их выполняется семь. Одна из них - "Технология-СГ" - завершается в текущем году. По этой программе разработан и изготовлен опытный образец не имеющего аналогов в мире электростатического струйного микродвигателя с изменяемым вектором тяги, который заменяет до шести плазменных двигателей, используемых в настоящее время для корректировки орбиты спутников.

"Есть ярко выраженное желание белорусских и российских ученых работать вместе. Наши приоритеты в научно-технической и инновационной сферах четко согласованы, что дает результаты, выраженные в созданных новых образцах высокотехнологичной инновационной продукции. Это определенная гарантия успехов наших совместных программ и реальная возможность выйти на международный уровень, обеспечить конкурентоспособность инновационных разработок и результатов научно-исследовательской работы, фундаментальных исследований", - резюмировал Александр Шумилин.

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