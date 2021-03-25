25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и России разработали ДНК-технологии для нужд криминалистики и медицины. Об этом сообщил сегодня журналистам научный руководитель союзной программы "ДНК-идентификация" с белорусской стороны, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Александр Кильчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"ДНК-идентификация" - это помощь криминалистике и нашим медикам. Первая задача направлена на идентификацию личности, и мы уже разработали ряд методик, в частности по установлению внешности человека по ДНК (цвета глаз и волос) с достаточно высокой точностью - порядка 90% и выше. Есть успехи и в области идентификации возраста: мы определяем возраст человека по биологическим следам (с точностью до трех-четырех лет). Важно устанавливать и психоэмоциональный статус человека по ДНК, особенно для тех профессий, где стресс является частью жизни", - рассказал Александр Кильчевский.

Кроме того, в Государственном комитете судебных экспертиз разработали ряд технологий идентификации этногеографического происхождения. "То есть мы теперь можем отличать по ДНК представителей различных народностей и даже разных регионов Беларуси", - пояснил ученый.

Проводились исследования и в мегаполисе - Минске. По словам заместителя председателя Президиума НАН, этносы, проживающие в столице, распределяются по ее территории неравномерно.

Кроме того, разработан ряд технологий для определения генетической предрасположенности к различным заболеваниям - костно-мышечной и сердечно-сосудистой системы, онкологическим. По словам ученого, полученные результаты позволят людям в группе риска проводить необходимую профилактику.

"Мы разработали концепцию новой союзной программы "ДНК-идентификация - 2". Хотим продолжить изучение генетики человека. Между образом жизни и генами есть связь. По экспрессии генов планируем отличать наркоманов, алкоголиков, курящих", - поделился планами Александр Кильчевский.

Кроме того, ряд преступлений связан с фальсификацией мяса, рыбы, икры, несанкционированной рубкой леса. "Это тоже проблемы генетики. Например, дерево, срубленное в Гомельской области, может генетически отличаться от сибирского. Такие задачи тоже будем решать. Кроме того, планируем изучать наркотическое сырье на генетическом уровне, определять, в какой стране оно выращено", - добавил ученый.

"Концепция союзной программы уже направлена в Министерство науки и высшего образования России и рассматривается там. Она поддержана рядом государственных структур Беларуси. Надеемся, она получит финансирование, и мы продолжим исследования", - резюмировал заместитель председателя Президиума НАН.

Сегодня в Минске проходит заседание Научно-технического совета Министерства науки и высшего образования России и Национальной академии наук Беларуси по научно-технической программе Союзного государства "ДНК-идентификация". Обсуждается ход ее реализации, научная и прикладная оценка полученных результатов, перспективы их внедрения, а также подготовка и согласование концепции новой программы.-0-