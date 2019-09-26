Ученые Беларуси и Сардинии исследуют генетический код долголетия

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и Сардинии проводят совместные исследования по генетике долголетия, сообщила журналистам заместитель главного ученого секретаря НАН Беларуси, доктор химических наук Наталья Литвинко, передает корреспондент БЕЛТА.

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси совместно с кафедрой геронтологии Белорусской медицинской академии последипломного образования активно сотрудничают с Университетом Кальяри на Сардинии.

"Сардиния - один из пяти регионов мира с наибольшим количеством долгожителей. В Беларуси тоже их достаточно много. Коллеги из Института генетики и цитологии решили выяснить генетическую подоплеку долгожителей двух стран для того, чтобы продлить жизнь людям и улучшить ее качество, - рассказала Наталья Литвинко. - Ведь знание своих генетических особенностей поможет скорректировать образ жизни и сохранить здоровье. Если выявлена предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и другим болезням, можно дать рекомендации о том, какую диету человеку соблюдать, какая физическая нагрузка будет для него наиболее полезной".

По словам заместителя главного ученого секретаря НАН Беларуси, знание своих генетических особенностей поможет снизить риск заболеваний, что приведет к улучшению качества жизни и повышению ее продолжительности. -0-