Ученые Беларуси и Узбекистана будут развивать сотрудничество в области науки и технологий

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и Узбекистана будут развивать взаимодействие в области науки и технологий, сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на заседании секции по развитию сотрудничества регионов двух стран в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах, которое проходит во время I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.
"Национальная академия наук Беларуси и Министерство инновационного развития Узбекистана подпишут соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Это предусмотрено в рамках предстоящего визита в Беларусь Президента Узбекистана", - сказал Владимир Гусаков.
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