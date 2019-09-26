Ученые Беларуси, Китая, России и Украины выработают прогнозы развития научно-технической сферы

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Система "наука-технологии-инновации": методология, опыт, перспективы" собрала в Минске ученых и экспертов Беларуси, Китая, России и Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Участники конференции обсуждают широкий круг вопросов, затрагивающих актуальные тренды, модели и прогнозы развития научно-технической сферы, процессы диффузии (проникновения) технологий в системе "наука-производство", ресурсы и инфраструктуру инновационного развития. На мероприятии будет дан глубокий анализ актуальных трендов, моделей и прогнозов развития научно-технической сферы.

Как отметил директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров, сегодня особое внимание уделяется объединению усилий специалистов разных направлений науки в решении важных задач и созданию творческих коллективов специалистов на меж - и мультидисциплинарных основах, работающих по приоритетным направлениям. "Широкий междисциплинарный диалог ученых поможет выработать новый взгляд на развитие экономики и научно-технической сферы", - подчеркнул он. В качестве перспективных векторов на среднесрочную перспективу ученые рассматривают целый пакет задач научного обеспечения, которые предстоит решить: от атомной, возобновляемой энергетики и развития электротранспорта до технологий для человека будущего и IT-страны, авиакосмических и биотехнологий, точного сельского хозяйства, технологий интеллектуализации общества и обеспечения его безопасности.

Международная научно-практическая конференция "Система "наука-технологии-инновации": методология, опыт, перспективы" проходит в Минске 26-27 сентября. Ученые и практики разных стран также обсудят концептуальные аспекты формирования модели экономики интеллекта, возможные решения по урегулированию проблемных вопросов развития производственно-экономической кооперации в ЕАЭС, роль Беларуси в глобальных цепочках торговли услугами, актуальные направления совершенствования процесса аттестации кадров высшей научной квалификации, направления инновационной политики в условиях гуманитарно-технологической революции. Не обойдут вниманием участники форума и такие проблемы, как социальные последствия цифровизациии и роль нейронаук в сценариях развития технологий будущего.

Организатор мероприятия - Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси.-0-