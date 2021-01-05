Ученые БГУ победили в конкурсе на лучшую докторскую и кандидатскую диссертации ВАК

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять ученых БГУ победили в конкурсе на лучшую докторскую и кандидатскую диссертации ВАК Беларуси по итогам 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Среди докторских диссертаций в номинации "Естественные науки" лучшей названа работа "Математическое моделирование плотных соединительных тканей и биомеханических систем человека в естественном и патологическом состояниях" декана механико-математического факультета Сергея Босякова, а в категории "Гуманитарные науки" - научная работа "Динамика систем нравственности: специфические и общие закономерности" доцента кафедры философии культуры факультета философии и социальных наук Елены Беляевой.

Среди кандидатских диссертаций в области "Гуманитарные науки" высоко оценена работа доцента кафедры культурологии факультета социокультурных коммуникаций Марины Шода "Міф у мастацкай сістэме Уільяма Батлера Ейтса", а в номинации "Социально-экономические и общественные науки" - диссертация "Правовое регулирование профессионального стажа" преподавателя кафедры гражданского процесса и трудового права юридического факультета Полины Гуцко.

Также в номинации "Естественные науки" победила работа "Статистические флуктуации кооперативного излучения, генерируемого релятивистскими сильноточными пучками" научного сотрудника лаборатории сильноточной электроники НИИ ядерных проблем Сергея Анищенко.

Всего лауреатами ежегодного конкурса в шести номинациях стали 23 белорусских ученых.-0-