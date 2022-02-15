Ученые БГУ разработали мероприятия для поддержания и улучшения экосистем Нарочанских озер

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали комплекс мероприятий для поддержания и улучшения экосистем озер Нарочанского региона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Исследование проводили сотрудники научно-исследовательской лаборатории гидроэкологии, учебно-научного центра "Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга" биологического факультета БГУ совместно с Институтом рыбного хозяйства НАН Беларуси и научным отделом Национального парка "Нарочанский".

Актуальность научных работ заключается в необходимости сохранения природного комплекса и уникальной экосистемы национального парка "Нарочанский". В течение пяти лет были проанализированы с разной интенсивностью практически все 48 водоемов Нарочанского региона. Ученые установили, что современное состояние изученных экосистем благоприятное и относительно стабильное. Однако была выделена группа риска, в озерах которой отмечены неблагоприятные тенденции и нарушения в экосистемах. Поэтому основным направлением исследований стало определение качественного состава воды, оценка перспектив ухудшения ситуации и разработка рекомендаций по их предупреждению. Основной акцент ученые сделали на самом крупном озере Нарочь. Они установили, что основные источники воздействия на озеро - поверхностный сток и приток воды по реке Скема из озера Мястро. Таким образом, на чистоту воды существенно влияет состояние близлежащих озер. Поэтому важно следить за экологической ситуацией во всем парке "Нарочанский".

Подготовленный комплекс мероприятий ориентирован на сохранение биологического разнообразия парковой акватории и включает два основных направления работы. Первое связано с улучшением текущего экологического состояния и предполагает зарыбление ряда озер аборигенными видами и реабилитацию мест их размножения, зимнюю уборку тростника в местах локального зарастания мелководий. Вторая составляющая плана направлена на развитие экономического и туристического потенциала озер. Рекомендовано создавать зоны для занятий подводной охотой и дайвингом. Отмечена перспективность развития нового мирового тренда бердвотчинга - любительской орнитологии по наблюдению и изучению птиц.

В перспективе, по мнению белорусских ученых, предлагаемые подходы изучения и улучшения водных экосистем национального парка "Нарочанский" могут быть применимы для других значимых водоемов страны.-0-