Ученые БГУ разработали натуральные добавки для продления срока годности хлебобулочных изделий

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали натуральные пищевые добавки "Амфитра" для продления срока годности хлебобулочных изделий, сообщили в пресс-службе вуза.

"Новация не имеет аналогов на рынках Беларуси и России. Коллектив авторов представлен учеными НТП "Унитехпром БГУ" под руководством начальника научно-производственного центра пищевых технологий Татьяны Мадзиевской", - рассказали в пресс-службе.

Качество хлебобулочных изделий сегодня остается актуальной темой. Для их защиты от плесени производители используют одобренные синтетические препараты: пропионовую, уксусную, сорбиновую и другие кислоты. Поиск альтернативных и натуральных композиций продолжается. Ученые БГУ разработали пищевые добавки в виде порошка на основе растительного сырья. В их состав вошли базилик, белая горчица, боярышник, кориандр и экстракт бересты. Эти компоненты не только защищают хлеб от микробиологической порчи, замедляя рост и развитие бактерий, плесневых грибов, дрожжей, но и обогащают хлеб комплексом натуральных компонентов с полезными для человека свойствами, в частности для сердечно-сосудистой системы.

Разработаны три рецептуры пищевых композиций на основе растительных компонентов "Амфитра". Для ржано-пшеничных изделий используются добавки с содержанием белой горчицы и экстрактом бересты, а в сдобную продукцию добавляют компоненты боярышника и кориандра. Исследования, проведенные сотрудниками ГП "Белтехнохлеб", показали: предложенные пищевые добавки снижают на 15-20% процессы окисления хлеба, повышают антимикробную устойчивость изделий и полностью могут заменить синтетические консерванты.

"Добавки прошли апробацию на базе филиалов ОАО "Борисовхлебпром". Здесь разработали и производят на регулярной основе шесть видов хлебной продукции с добавлением растительных композиций. Это "Оресса" аппетитный, "Оресса" оригинальный, ржаной "Вясковы", "Вясковы" особый, "Хожевский" оригинальный и "Домашовский" особый. Ученые БГУ открыты к сотрудничеству с инвесторами для промышленного производства пищевой добавки", - добавили в БГУ.-0-